لجنة بالبريد لضمان توافر كراسات شروط سكن لكل المصريين بكافة المكاتب

كتبت هبة السيد

أكد مسؤول ب الهيئة القومية للبريد ، انتظام حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضى ومتوسطى الدخل، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 سبتمبر القادم.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة اليوم السابع، أن الكراسات متاحة بمكاتب البريد بالمدن المطروح بها الوحدات، وهناك لجنة مشكلة تتابع انتظام بيع الكراسات، كذلك يتم ضخ دفعات جديدة من الكراسات حال قرب نفاذها من أى مكتب بريد يقدم هذه الخدمة.

واتخذت الهيئة القومية للبريد كافة الاجراءات والتدابير التى تهدف الى تيسير حصول المواطنين على كراسات الشروط وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية المطروحة من وزارة الإسكان "سكن لكل المصريين" وذلك عبر مكاتب الهيئة بجميع المدن والمحافظات المطرح بها الوحدات السكنية.

ويتم دفع مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموسداقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة السابق ذكرها بحسب بيانات وزارة الإسكان.

ويتم طرح هذه الوحدات فى ضوء طرح البنك المركزى المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتى بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، حيث يتم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة، لمنخفضى ومتوسطى الدخل، بجانب طرح وحدات سكنية يتم تنفيذها خلال 3 سنوات (3 غرف وصالة) لمتوسطى الدخل.