اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أغسطس 2021 09:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأعلى للجامعات يوافق على إعداد محتوى تعليمى موحد يبرز سماحة الأديان

السبت، 21 أغسطس 2021 04:43 م
الأعلى للجامعات يوافق على إعداد محتوى تعليمى موحد يبرز سماحة الأديان وزارة التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدورى المنعقد اليوم بجامعة الإسكندرية على إعداد مُحتوى تعليمي مُوحد لجميع الكليات والمعاهد، يُبرز سماحة الأديان ورسالتها الداعية إلى التعايش المشترك واحترام آداب الحوار بين البشر، على أن يدرس هذا المحتوى ضمن مقرر القضايا المجتمعية الذي يتناول عددًا من القضايا المهمة التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بالقضايا المعاصرة للمجتمع المصري.
 
وفى سياق متصل، أحيط المجلس باعتماد وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مراحل الدراسات العليا للطلاب السعوديين الدارسين بمصر (الماجستير والدكتوراه) بالجامعات المصرية.
 
وافق المجلس على نظام الإشراف المشترك على الدراسات العليا بالجامعات العربية والأجنبية للطلاب الوافدين الراغبين في الإشراف المشترك المصري بالتعاون مع جامعاتهم العربية والأجنبية المسجلين بها؛ وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".
 
كما وافق المجلس على إعداد هيكل لمركز القوافل التنموية على مستوى كافة الكليات واللائحة الخاصة به كلائحة استرشادية، على أن يُترك لكل جامعة تحديد تبعية المركز المُقترح حسب ظروف كل جامعة؛ بهدف القيام بزيارات ميدانية للقُرى الأكثر احتياجًا لتنفيذ عدد من الأنشطة البيئية التي ترتقي بها، والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وإجراء مسوح اجتماعية حول قضايا الفقر والتعليم والصحة، وعمل ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وإرساء روح الانتماء للوطن، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
 
 

تنمية وعى الشباب

تنسيق الجامعات

اخبار مصر

الأعلى للجامعات

قضايا الفقر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات.. انعقاد مستمر للجنة العليا للتنسيق لتوزيع الطلاب بالكليات

السبت، 21 أغسطس 2021 04:38 م

الأعلى للجامعات يوافق على خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب

السبت، 21 أغسطس 2021 04:37 م

تنسيق المرحلة الأولى.. كيف تسجل الرغبات بموقع التنسيق خطوة بخطوة؟ فيديو

السبت، 21 أغسطس 2021 03:00 م

فى اليوم الأول لانطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.. تواجد محدود لطلاب الثانوية بمعامل التنسيق بسبب تأخر الرقم السرى.. والتعليم العالى تعلن 195 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات.. وغدا آخر موعد لحجز الاختبارات

السبت، 21 أغسطس 2021 02:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة