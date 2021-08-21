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افتتاح وحدة قسطرة القلب وبنك الدم العلاجى بمستشفى سموحة الجامعى.. صور

السبت، 21 أغسطس 2021 12:02 م
افتتاح وحدة قسطرة القلب وبنك الدم العلاجى بمستشفى سموحة الجامعى.. صور وزير التعليم العالى ورئيس جامعة الإسكندرية يفتتحان وحدة قسطرة القلب
كتب ـ محمد صبحى

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افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وحدة قسطرة القلب ووحدة بنك الدم العلاجي، بمستشفى سموحة الجامعي التخصصي، بحضور الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب، والدكتور تامر عبدالله المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة الاسكندرية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدني.
 
وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد طفرة نوعية في التطوير لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تلك التطورات تعد نقلة نوعية فى الخدمات الطبية المُقدمة في مستشفيات جامعة الإسكندرية، موضحًا أن الوزارة تسعى لتقديم كل الدعم للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمات البحثية والتدريبية وكذلك الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن المصري بكافة المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية.
 
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن أعمال التطوير التي تشهدها مستشفى سموحة الجامعي التخصصي، تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة التي تتبناها جامعة الإسكندرية لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة في شتى التخصصات الطبية الدقيقة وتخفيف الآلام عن كاهل المرضى المترددين على مستشفيات الإسكندرية الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية هي جزء هام من منظومة جامعة الإسكندرية، لاسيما وأنها تمتلك خدمات جديدة ومراكز تميز ومتفردة وتقدم خدماتها لأربع محافظات.
 
وأشار الدكتور تامر عبدالله إلى أن وحدة قسطرة القلب أصبحت تستوعب 20 سريرا، مُوزعة على ثلاثة أجنحة، طبقا للقياسات المتعارف عليها فضلًا عن أربعة أجهزة تنفس صناعي على أحدث طراز، موضحًا أن وحدة بنك الدم العلاجي تتماشى مع توجهات القيادة السياسية بشأن تغيير مفهوم بنك الدم لحفظ وصرف الدم ومشتقاته إلى وحدة مميزة تقدم خدمات بحثية وعلاجية بما يُحقق صالح المرضى مُتضمنة إدراج مفهوم الطب التجديدي ضمن عمل الوحدة، ولفت إلى أن إجمالي تكلفة الافتتاحات بلغت نحو 14 مليون جنيه، وبلغت مساهمات المجتمع المدني في هذه المشروعات نحو 80% من إجمالي التكلفة.
 
 
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وزارة التعليم العالى

جامعه الاسكندريه

قسطرة القلب

بنك الدم بمستشفى سموحة

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