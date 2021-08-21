أول صور للبرج المائل المكون من 9 طوابق على عمارة مجاورة له في المنصورة

الدقهلية شريف الديب

ينشر اليوم السابع أول صور لعقار منطقة "حى الأشجار" بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، المكون من 9 طوابق تحت الإنشاء، وذلك بعدما تبين ميله على أحد الأبراج المجاورة والمأهولة بالسكان، ما تسبب فى حالة ذعر بين سكان البرج المجاور، وبالفحص وباستدعاء مسئول الشئون الهندسية، تبين أن البرج لم يصدر له أى تراخيص بناء أو قرارات إزالة وأن اسم مالك العقار غير مسجل بحى غرب المنصورة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بميل أحد العقارات بمنطقة "المجزر - حى الأشجار" دائرة القسم .

قوات الحماية المدنية " الإنقاذ البرى "و ضباط مباحث قسم أول المنصورة وبالتنسيق مع ومسئولى حى غرب المنصورة، قامت بعمل کردون أمنى حول العقار وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من عدد " 9 " طوابق على مساحة ( 210 متر تقريبا ) تحت الإنشاء " خالى من السكان " وتبين ميله حوالى ( 30 سم ) اتجاه العقار المجاور له ، ويوجد بينها فاصل حدودى يقدر بحوالى " متر " والمكون من عدد " 11 " طابق على مساحة ( 300 متر تقريبا ) ملك شركة النور للمقاولات باجمالى عدد 33 " شقة منهم عدد " 13 " شقة مأهولة بالسكان.

بسؤال "جلال محمد عبد الرحمن حسين" 53 سنة، فنى شئون هندسية بحى غرب المنصورة، ومقيم شارع " الحسينية" دائرة القسم قرر أن العقار لم يصدر له ثمة تراخيص بناء أو قرارات إزالة، وأن العقار لا يشكل خطورة داهمة فى الوقت الحالى وأن اسم مالك العقار غير مسجل بالحى، وجارى عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7940 إدارى قسم أول المنصورة، وجارى استكمال الفحص وتحديد مالك العقار والعرض على النيابة العامة.