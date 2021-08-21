اليوم السابع
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أسعار الدولار اليوم السبت فى مصر

السبت، 21 أغسطس 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم السبت فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم السبت 21-8-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.65 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

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