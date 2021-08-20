أسعار العملات اليوم الجمعة 20-8-2021 فى مصر

كتبت : سماح حمدى

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 20-8-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وثبت سعر الدولار عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند سعر 18.23 للشراء، 18.42 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.43 جنيه للشراء، 21.64 جنيه للبيع، وذلك نظرا لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال اجازتهم الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

​سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.