مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة خلال موكب زفاف بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه بينما أصيب اثنان آخران بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمصرف بالقرب من مدخل قرية المجد التابعة لمركز الرحمانية، وذلك أثناء مشاركته بموكب للزفاف.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمصرف بالقرب من قرية المجد، مما نتج عنها وفاة حامد محمود صفار، 30 عاما، بينما أصيب كل من: عمرو جمال البانوبى، 24 عاما، باشتباه كسر مضاعف الفخذ الأيمن، ومحمد إبراهيم السعداوى، 26 عاما، باشتباه كسر فى الحوض والفخذ الأيسر.



تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجارى عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.