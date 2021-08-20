اليوم السابع
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لبنان يقرر تمديد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة حتى نهاية 2021

الجمعة، 20 أغسطس 2021 12:56 م
لبنان يقرر تمديد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة حتى نهاية 2021 لبنان
كتبت آية دعبس

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كشفت الملحق العمالى التابع لوزارة القوى العاملة فى السفارة المصرية بيروت- لبنان، عن أن وزيرة العمل لميا يمّين، أصدرت تعميما يقضى بتمديد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة التى تعتبر منتهية الصلاحية وتلك التى انتهت صلاحية إقامتها، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل، ونص التعميم على أن يعطى أصحاب العلاقة الذين انتهت صلاحية إجازة عملهم خلال العام الجارى، إجازة عمل صالحة لغاية التاريخ المقبل لصلاحية إجازة العمل من العام التالى، شرط أن لا تقل صلاحية الإجازة المعطاة عن 6 أشهر من تاريخ منحها، تطبق الأصول المعتمدة سابقا فى حال تعذر اعطاء الأشهر الستة .

وتعتبر براءة الذمة التى نفذت اعتبارا من أول يناير 2021 صالحة لغاية 31 ديسمبر المقبل، وتمدد عند اللزوم ضمن هذه المهلة، وتعتبر لهذه الغاية صالحة لتقديم طلب إجازة عمل فى أى يوم خلال مهلة التمديد.

وأكد مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، أن ذلك يأتى فى إطار متابعة أحوال العمالة المصرية فة دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

 


السفاره المصرية ببيروت

وزارة القوى العاملة

المصريين العاملين فى لبنان

المصريين بالخارج

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