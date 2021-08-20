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كارثة غذائية.. ضبط 46 طن أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين (فيديو)

الجمعة، 20 أغسطس 2021 02:39 م
كارثة غذائية.. ضبط 46 طن أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين (فيديو) الشرطة
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت شرطة التموين في ضبط نحو 46 طن أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بينها لحوم ودواجن ومكرونة وأرز وجبن.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".


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اغذية

اغذية فاسدة

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