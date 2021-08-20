قوات الإنقاذ تنتشل جثة شاب غرق بمياه نهر النيل فى مركز نقادة بقنا

قنا - فريق المحافظات

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بجوار "مشرح" مياه قرية طوخ بنقادة جنوب قنا.

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بنقادة جنوب محافظة قنا.

وعلي الفور انتقلت قوات من الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدينة بقنا، وبرئاسة النقيب أسامة حمدي، وانتشلت جثة خالد سعيد، شاب بنقادة، غرق في نهر النيل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وإيداع الجثة بالمستشفي