سقوط عاطل بحوزته 900 قرص مخدر وكميات من الحشيش بالمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بحوزة أحد الأشخاص في المطرية ، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحيط منطقة سكنه.. وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار كمية من مخدر الحشيش- 900 قرص لعقار الكبتاجون المخدر- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.