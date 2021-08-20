حبس عاملين 4 أيام لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل صيدلية بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من (صيدلى بصيدلية - كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من (عامل بالصيدلية محل البلاغ، عاطل).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله ، إختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بالإستعانةبالمتهم الثانى، وفى سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثانى من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بها.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكن أحدهما ، وبإستدعاء المُبلغ إتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.