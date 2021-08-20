تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على سائق "توك توك" مذبوحا فى الداقهلية

تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "سيف. إ. س" 18 سنة، سائق توك توك، مقيم بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين، جثة هامدة وبه إصابات ومذبوح من منطقة الرقبة.

انتقل الرائد نصر نجم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه المقتول سائق توكتوك واختفاء المركبة التي كان يقودها، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الحادث بدافع سرقة التوك توك، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين، وتم إخطارا النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.