انطلاق التصفيات النهائية للألعاب الجماعية لطلاب الأزهر ضمن الحافز الرياضى

كتب لؤى على

تنطلق صباح غدا السبت 21 من أغسطس الجارى التصفيات النهائية للألعاب الجماعية المدرجة بالحافز الرياضى لطلاب الأزهر الشريف (بنين).

وانتهت تصفيات القطاعات على مستوى الجمهورية لجميع الألعاب الجماعية المدرجة بالحافز الرياضى بصعود ثماني مناطق أزهرية لكل لعبة جماعية ( كرة يد – كرة سلة – كرة طائرة – كرة قدم ).



التصفيات النهائية

وتتم المنافسات النهائية على المستوى المركزى من يوم 21 أغسطس الجارى حتى 25 من الشهر ذاته .

وتقام التصفيات على ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير بمدينة الإسكندرية، ويأتي ذلك من حرص قيادات الأزهر الشريف على مصلحة طلابه من جميع النواحى سواء رياضية أو علمية.

جدير بالذكر أن هذه المنافسات تقام تحت رعاية وكيل الأزهر الشريف وبتوجيه من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبمتابعة من أحمد فؤاد معبد رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب وبتنفيذ وإشراف الإدارة العامة للرعاية الرياضية بقيادة دكتورة نوال حسنى مدير عام الرعايه الرياضية.