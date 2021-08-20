ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق، اليوم الجمعة، القبض على المسؤول الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنه "استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة - أحد أقسام مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية - والتي أكدت وجود أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة البوخليفة بقضاء الكرمة بالأنبار وهو المسؤول الإعلامي لداعش الإرهابي بما يسمى (قاطع الكرمة)".
وأضاف البيان أن القوة تحركت على إثر تلك لمعلومات بالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 40 نحو الهدف وتمكنت من القبض عليه وتم تسليمه للجهات المختصة.
يذكرأن، أطاحت قوة استخبارية عراقية، بأحد أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى عملية أمنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.
وقال مصدر أمنى عراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن "قوة استخبارية أطاحت بالمسؤول الأمنى لداعش المكنى بـ"أبو عبيدة" والذى يشغل منصب المسؤول الأمنى للتنظيم على محافظة بغداد شمال الكرخ الطارمية وكركوك وديالى".
وأضاف أن العملية تمت فى قضاء الخالص شمال بعقوبة، خاصة وأن العنصر كان يخطط لاستهداف قضاء الخالص فى يوم العاشر من شهر محرم.
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