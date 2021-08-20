الرئيس البوروندى يشيد بمستوى العلاقات الاستراتيجية والمتطورة مع مصر

كتب أحمد جمعة

استقبل "ايفارست ندايشيمي" رئيس جمهورية بوروندي اليوم الجمعة السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطيب تمنياته للرئيس "ندايشيمي"، فضلاً عن التأكيد على استمرار الاهتمام بتنمية وتوثيق الراوبط والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين..

كما جرى خلال اللقاء استعراض شامل للعلاقات الثنائية وسبل مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، حيث قدم السفير المصري عرضاً تفصيلياً لمجمل ما تم من خطوات تنفيذية مصرية داعمة للجانب البوروندي في مختلف المجالات منذ زيارة الرئيس البوروندي الناجحة إلى مصر في شهر مارس الماضي، مؤكداً على استمرار الاهتمام المصري بالتواصل الفاعل مع الجانب البوروندي والدفع بالمزيد من الاسهامات المصرية في مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية الداعمة للتنمية في بوروندي الشقيقة.

من جانبه، طلب الرئيس "ندايشيمي" نقل خالص وأصدق تحياته لرئيس الجمهورية، مُبدياً اعتزازه الكبير بالعلاقة الأخوية المتميزة التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، كما ثمن عالياً الحرص المصري الملموس على دعم كافة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن البوروندي، مشيدًا بمستوى العلاقات الاستراتيجية والمتطورة بوتيرة متسارعة وملحوظة بين البلدين الشقيقين.