اليوم السابع
Ads
الجمعة، 20 أغسطس 2021 08:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحريات: "مستريح النزهة" أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم مقابل أرباح سنوية

الجمعة، 20 أغسطس 2021 05:00 ص
التحريات: "مستريح النزهة" أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم مقابل أرباح سنوية أموال ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت تحريات المباحث فى واقعة القبض على متهمين لنصبهما على المواطنين في 5 ملايين جنيه بمنطقة النزهة، أن المتهمين زعما استثمار وتوظيف الأموال بعد جمعها من المواطنين مقابل أرباح سنوية.

وأشارت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام كلاً من (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، عضو منتدب بذات الشركة – كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لعدد (8) من المجنى عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها (4,980,500 مليون جنيه).

تم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكى أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.


مستريح النزهة

النزهة

اخبار الحوادث

عقوبة النصب

مديرية أمن القاهرة

الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة