البرلمان اللبنانى يوصى بالإسراع فى تشكيل الحكومة ورفع الدعم عن المحروقات

إيمان حنا

عقد مجلس النواب اللبنانى، اليوم الجمعة، جلسة ناقش فيها رسالة الرئيس ميشال عون المتعلقة بتداعيات قرار المصرف المركزي وقف دعم استيراد المحروقات ومواد حيوية أخرى، وانتهى البرلمان اللبناني بتوصيته بالإسراع في تشكيل حكومة، ورفع دعم المصرف المركزي عن المواد الاستراتيجية التي يتم استيرادها، وفق بيان صحفى.

وكانت رسالة عون تهدف للطلب من مجلس النواب إقرار ما يلزم من نصوص لتشريع استمرار دعم استيراد المحروقات على أن يتم وقف الدعم بصورة تدريجية، وهو أمر لن يوافق عليه البرلمان اللبناني إن تمكنت الجلسة من تأمين النصاب الدستوري لانعقادها.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد أكد السبت الماضي، أنه لن يتراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، في وقت قطع به لبنانيون غاضبون عددا من الطرق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.