سفير مصر لدى بوروندى يبحث مع وزير الخارجية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب : أحمد جمعة

استقبل وزير خارجية بوروندي Albert Shingiro سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي ياسر العطوي، وذلك في إطار استمرار التواصل المشترك بين البلدين، بهدف توثيق وتوطيد علاقاتهما الثنائية المتنامية، وكذا تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب وزير الخارجية البوروندي عن تقديره للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدا بدعم مصر ومساندتها لخطة الإصلاح والنهوض الشاملة التي يقودها الرئيس البوروندي وحكومته لإحداث النقلة النوعية المرجوة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة، وكذا الارتقاء بمعدل النمو الاقتصادي بما يحقق طموحات الشعب البوروندي.



كما أكد وزير الخارجية البوروندي، أن مصر وقيادتها تعد أحد أهم الفاعلين الدوليين المهتمين بمساندة ودعم بوروندي.