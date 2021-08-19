حصاد الوزارات.. التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى

إعداد - أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية 3%



التعليم العالى تمد فترة التقديم لـ30 منحة دراسية بالجامعة الأمريكية لـ22 أغسطس



غدا.. طقس حار بالقاهرة الكبرى شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 36 درجة



جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية بمدارس المتفوقين 2021.. من 4 حتى 14 سبتمبر



التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لجميع الشُعب



تنسيق الجامعات 2021.. 170 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات



التعليم تمنح طلاب الثانوية المتغيبين عن امتحان الدور الأول فرصة للتأجيل



الصحة تغلق 7 أقسام فى مستشفى "النسائم" بالقاهرة الجديدة



التعليم العالى: تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان المرحلة الأولى للجامعات الحكومية



التعليم: 49730 طالبا بالدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثانى بلا مشكلات



المترو يستقبل دفعة من العربات المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث خلال أيام



صرف معاشات أغسطس غداً من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة



الصحة تطلق فرق للتشجيع على التبرع بالبلازما بالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة



التعليم تعلن جدول امتحان الدور الثانى للمكفوفين من 4 حتى 15 سبتمبر المقبل



طالب بالثانوية العامة يناشد التعليم رفع الحجب عن نتيجته.. والتعليم: تظلم وسنفحص طلبك



