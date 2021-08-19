اليوم السابع
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الصحة تغلق 7 أقسام فى مستشفى "النسائم" بالقاهرة الجديدة

الخميس، 19 أغسطس 2021 04:44 م
الصحة تغلق 7 أقسام فى مستشفى "النسائم" بالقاهرة الجديدة غلق 7 أقسام بمستشفى «النسائم» في التجمع
كتب وليد عبد السلام

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أعلن مصدر مسئول في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ إجراءات مشددة ضد مستشفى «النسائم» في التجمع بالقاهرة الجديد، بعد رصد مخالفات جسيمة خلال حملة تفتيشية لإدارة العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، بوزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.
 
وأوضح المصدر أنه بمراجعة أقسام المستشفى وجد أن معمل التحاليل، ومعمل الأشعة، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم القسطرة، ووحدة المناظير، والصيدلية، ومنفذ لبيع النظارات، جميعها تعمل بدون ترخيص، فتم إغلاقهم.
 
وأضاف أنه في إطار الحرص على صحة المواطن المصري، تم إغلاق غرفة العمليات في المستشفى بعد اكتشاف عدم التزامها بمعايير مكافحة العدوى، إلى جانب وجود عدد من الأطباء يعملون في المستشفى دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، موضحا أن قرارات الغلق الصادرة.

وزارة الصحة

مستشفى النسائم

مستشفى النسائم بالتجمع

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