تعطل بورصة البحرين بمناسبة عاشوراء..وهبوط الأسهم السعودية بنسبة 1.3%

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء صعود مؤشرات بورصة الكويت، فيما تصدر البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.26% خاسرًا 143.30 نقطة ليغلق عند مستوى 11201.64 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.97% خاسرًا 74.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7620.209 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.365 تريليون درهم، فيما تعطلت بورصة البحرين بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1443 هجرية.



بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.26% خاسرًا 143.30 نقطة ليغلق عند مستوى 11201.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 14.99 نقطة ليغلق عند مستوى 24931.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 196.9 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.05%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.75%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والمرافق العامة بنسبة 1.69%، 1.66%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.97%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 0.97%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%.

وقفز 30 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.19%، ثم سهم "الحكير" بنسبة 3.09%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 2.78%، وتراجع 160 سهمًا على رأسها سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 4.87%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 4.67%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 410.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.83% خاسرًا 23.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2838.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.4 مليون سهم محققة ما قيمته 183.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2276 صفقة لعدد 29 سهمًا، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.9%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.84%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.6%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.2%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.20%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.23%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.56%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.7 مليون ورقة بقيمة 69 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.97%.



بورصة أبو ظبي كما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.97% خاسرًا 74.39 نقطة ليغلق عند مستوى 7620.209 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.365 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 188.7 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4967 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.13%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.95%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاعي الخدمات والتأمين بنسبة 0.33%، 0.01%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 9.33%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.81%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 4.79%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 3%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 2.78%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 2.78%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 302.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.55%.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحًا 16.83 نقطة ليغلق عند مستوى 6668.22 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحًا 16.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7291.52 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.31% رابحًا 17.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5434.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحًا 27.35 نقطة ليغلق عند مستوى 5728.84 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 285.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.91%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.05%.