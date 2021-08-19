البابا تواضروس الثانى ينعى الدكتور فوزى إسطفانوس أول من أسس قسم تخدير القلب بالعالم

كتب: محمد الأحمدى

نعى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الطبيب العالمى الأرخن الدكتور فوزى إسطفانوس، رئيس مجلس إدارة ورئيس أقسام التخدير بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية سابقا.



ويعتبر الدكتور فوزى إسطفانوس أول من أسس قسم تخدير القلب فى العالم، ومؤسس ومدير مؤسسة القديس مارمرقس لدراسات التاريخ القبطى، وتوفى اليوم بعد حياة حافلة بالخدمة والعطاء على المستويين المهنى والكنسى.



وفي سياق متصل استقبل قداسة البابا في المقر البابوي اليوم أيضًا، أليكسي ماشكوف كاهن الجالية الروسية في مصر الذي وصلمصر منذ ثلاث اشهر لخدمة الجالية في القاهرة والغردقة.



وتأتي زيارة الكاهن الروسي لقداسة البابا بغية التعارف، كما نقل "ماشكوف" تحيات غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائرروسيا، لقداسة البابا.





















