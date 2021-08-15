نصائح للتعامل مع حساسية البشرة لتجنب مشاكلها الصحية

كتبت إيناس البنا

تحتاج البشرة الحساسة لعناية من نوع خاص، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، نظرا لأن أشعة الشمس ورطوبة الجو قد تزيد من تهيج البشرة، لذا من المهم اللجوء للعلاجات الطبيعية لعلاج البشرة الحساسة ولتجنب رد الفعل التحسسى لأى مستحضرات تحتوى على مواد كيميائية، فحتى لو لم يكن هناك تفاعل مفاجئ ، يمكن أن يكون هناك تأثير تراكمي على مدى فترة من الزمن، خاصة مع تراكم المخلفات الكيميائية في الجسم، مثل الرصاص، الموجود في بعض منتجات مكياج العيون، يمكن أن يكون له العديد من الآثار الضارة، أيضا يمكن أن يؤدي استخدام الكريمات أو التدليك على البشرة الدهنية إلى ظهور حب الشباب أو البثور أو الطفح الجلدي.

نصائح للحفاظ على صحة البشرة الحساسة



افهمي نوع بشرتك



وفقا لتقرير موقع " healthline"، فأن البشرة الحساسة هي التي تتهيج بسهولة، ويعتمد نوع الحساسية والتهيج على نوع الجلد، فإذا كانت البشرة دهنية ، فهي عرضة للرؤوس السوداء والبثور وحب الشباب، حيث يحتوي الجلد على توازن حمضي قلوي، والذي يكون قليلاً على الجانب الحمضي، و إذا حدث اضطراب في التوازن القلوي الحمضي، يمكن أن يصاب الجلد بطفح جلدي، ويمكن أن تصبح البشرة شديدة الجفاف حمراء بسهولة ، مع ظهور بقع حمراء قد تتساقط فيها قشور بيضاء لذلك ، يجب على الشخص أن يفهم نوع بشرته وسبب الحساسية واختيار منتجات العناية بالبشرة وفقًا لذلك.

اختر المنتجات العضوية



اختيار المكونات العضوية أصبح الوسيلة الأمنة بسبب عدم سميتها، حيث أن جسم الإنسان يستجيب جيدًا لمستحضرات التجميل الطبيعية.

اطلب المساعدة الطبية في حالة وجود تفاعلات حساسية شديدة



إذا كان هناك رد فعل شديد يجب عليك طلب الرعاية الطبية على الفورحيث يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية وقد تضطر إلى الخضوع لعلاج طويل الأمد، هذا هو السبب في أنه من المهم أن تطلب المساعدة المهنية إذا كنت تعاني من أي ردود فعل تحسسية شديدة.

نصائح للرعاية المنزلية لردود الفعل الخفيفة

بالنسبة لردود الفعل التحسسية الخفيفة قد تساعد بعض المكونات الطبيعية :