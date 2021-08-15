قرارات عاجلة من اللجنة الأولمبية المصرية.. إنفوجراف

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية قرارات عاجلة، قالت: إنها لإزكــاء روح المنافسة وتوسيع المشاركة فى الانتخابات، شملت وقف كافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالتزكية أو التى تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها.



قرارات عاجلة من اللجنة الأولمبية المصرية

كما شملت القرارات إقرار جـدول زمنى لبدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بدءا من يوم السبت 28 أغسطس 2021 حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات لمدة 7 أيام على أن تسير بقية الإجراءات وفقا للمواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للاتحادات الرياضية وبما يتسق مع المواثيق الدولية والتأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إداراتها.