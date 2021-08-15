اليوم السابع
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النيابة تعاين موقع جريمة قتل زوج لزوجته بسبب الخلافات الزوجية ببنها

الأحد، 15 أغسطس 2021 12:29 ص
النيابة تعاين موقع جريمة قتل زوج لزوجته بسبب الخلافات الزوجية ببنها النيابة تعاين موقع الحادث - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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انتقلت نيابة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، لموقع جريمة قتل زوج لزوجته بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، لمعاينتها ورفع البصمات، وتمثيل الزوج لجريمته، وذلك بعدما قام بتسليم نفسه بعد ارتكابه الجريمة.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط زوج قتل زوجته بمنطقة مساكن طابا دائرة قسم أول بنها، لخلافات زوجته علي مصروفات المنزل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول بنها يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين زوجين لخلافات على مصروفات المنزل، وتطورت هذه المشاجرة لقتل الزوج لزوجته.

 

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أحمد ح م", 32 سنة، سائق، وزوجته "ه س ع", 26 سنة، ربة منزل، لخلافات أسرية علي مصروفات المنزل، تطورت هذه المشاجرة لقيامه بقتلها.


أمن القليوبية

خلافات زوجية

خلافات أسرية

زوج يقتل زوجته

بنها

مساكن طابا

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