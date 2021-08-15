اعرف ليه بتشوف كوابيس أثناء النوم.. وطرق التخلص منها

كتبت هند عادل

أحداث الحياة غير المتوقعة والمستويات العالية من التوتر والتغييرات في الروتين يمكن أن تؤثر جميعها على أحلامنا مما يجعلها أغرب وأكثر حيوية ولا تنسى، وتقدم السطور التالية الأسباب وراء رؤيه الكوابيس والأحلام الغريبة وكيف يمكنك إدارتها بشكل أفضل وفقا لتقرير لموقع insider.

لماذا ترى أحلام غريبة وكوابيس؟



تمر أجسامنا بمراحل مختلفة من النوم كل ليلة ستحدث معظم أحلامك أثناء نوم حركة العين السريعة (REM) ، والذي يحدث بعد حوالي 90 دقيقة من نومك، تقول ستيفاني ستال، طبيبة طب النوم في جامعة إنديانا هيلث الأمريكية: "الأحلام أثناء نوم حركة العين السريعة غالبًا ما تكون غريبة أو حية أو غريبة الأطوار، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالعواطف".

لا يزال الغرض من الأحلام غامضًا إلى حد ما بالنسبة للمجتمع العلمي، على الرغم من وجود بعض الأدلة التي تفسر سبب وجود أحلام غريبة أو حية بشكل خاص وهى:

معالجة معلومات جديدة: تشير الأبحاث إلى أن الحلم يلعب دورًا في معالجة المعلومات التي أخذتها خلال اليوم، وتعزيز الذكريات وفرز المعرفة الجديدة فإذا كنت تركز على موضوع واحد قبل النوم مباشرة ، فهناك احتمال أكبر أن يظهر في حلمك.

تأثير المشاعر: نحن نشكل الذكريات، ونعالج الخبرات ، وكذلك المشاعر عندما ننام ويعتقد أن نوم الأحلام أو حركة العين السريعة له أهمية خاصة في معالجة العواطف على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من التوتر زيادة في نوم حركة العين السريعة ، مما قد يؤدي إلى أحلام أكثر وضوحًا. هناك أيضًا ارتباط قوي بين اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) وانتشار الكوابيس.

تغيير في روتينك اليومى: تصبح دورات حركة العين السريعة أطول وأعمق على نحو متزايد طوال الليل ، مما يؤدي إلى أعمق نوم قبل أن تستيقظ في الصباح إذا كنت تنام في وقت متأخر ، فقد تحصل على نوم حركة العين السريعة أكثر قليلاً من المعتاد ، مما يزيد من احتمالية تجربة أحلام غريبة والعكس قد يكون صحيحًا أيضًا: قلة النوم ، أو الحرمان من النوم ، يمكن أن يؤدي إلى أحلام أكثر وضوحًا.

كيفية إدارة الأحلام الغريبة والكوابيس





الحد من التوتر: حاول الامتناع عن الأنشطة التي قد تجعلك قلقًا أو تجعل عقلك يتسابق ، مثل مشاهدة فيلم مخيف أو قراءة الأخبار.

تقنيات الاسترخاء: إذا أيقظك حلم مزعج في منتصف الليل ، فقد يكون من الصعب عليك العودة للنوم، فبعد البتعرض لحلم مقلقل يمكنك القيام بالاسترخاء ، والتنفس العميق ، والتركيز على تقليل معدل ضربات القلب ومحاولة شغل عقلك بشيء آخر ، مثل قراءة كتاب ، حتى تبدأ في الشعور بالنعاس مرة أخرى.

التزم بروتين النوم: الحصول على عادات صحية جيدة للنوم يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل ، ويحتمل أن يتجنب الأحلام السيئة هذا يعني أنه يجب أن تهدف إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم ، مما قد يساعد في تنظيم إيقاعاتك اليومية وتجنب الإفراط في النوم أو الحرمان من النوم.