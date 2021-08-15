اليوم السابع
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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى فى البحيرة

الأحد، 15 أغسطس 2021 12:24 ص
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى فى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 11شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى بالقرب من قرية مصطفى اغا التابعة لمركز ابو حمص.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

يذكر أن طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى قد شهد مؤخرا انقلاب سيارة ميكروباص بمركز إيتاى البارود .

 

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة كما تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة المختصة.

 


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