الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء المقبل الأحد، 15 أغسطس 2021 12:00 ص الثانوية العامة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: التضامن تبدأ غدا صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أغسطس وزير الأوقاف: المعركة مع الجماعات المتطرفة لم تنته ولن نسمح بإعادة بناء أنفسها التعليم العالى تساهم بـ800 ألف جنيه لتطوير معمل التبريد بجامعة سوهاج التنمية المحلية: تركيب 2,7 مليون كشاف إنارة موفر للطاقة بالمحافظات التعليم: امتحانات الدور الثاني للدبلومات بلا مشكلات والهدوء ساد اللجان القوى العاملة: القيادة السياسية تعمل على النهوض بصناعة الغزل والنسيج نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر.. أكثر ما يبحث عنه المصريون التضامن: تحويل 66 ألف سيدة خلال شهر لعيادات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية الأوقاف تعتمد 25 محفظًا ومحفظة متطوعين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي ضوابط واشتراطات للإفراج الصحى عن مشتقات البلازما فى القانون.. اعرف التفاصيل دراسة: منظومة التأمين الصحى رفعت علاج غير القادرين على نفقة الدولة لـ6.1 مليار جنيه 4 شروط لشراء هيئة الأوقاف "أعيان" تتولى لجان القسمة بيعها وانتهى فيها الوقف غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43 لطلاب الثانوية العامة.. كيف تستعلم عن النتيجة عقب ظهورها الصحة: إطلاق حملة تنشيطية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان فى 10 محافظات تصل 44 درجة جنوبا.. تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الخميس دراسة: 5,2 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة بدعم نقدى تخطى 5.18 مليار جنيه التعليم: توفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة الماضية بعد إعلان النتيجة رسميا.. التعليم تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء المقبل التعليم تتيح نتيجة الثانوية العامة 2021 على اليوم السابع بعد انتهاء مؤتمر الثلاثاء غدا.. إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2021 رسميا.. الثلاثاء إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 "إنفوجراف" اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخر الاخبار اخبار مصر اليوم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. اليوم السابع يوقع عقدا مع "التعليم" لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الخميس، 12 أغسطس 2021 12:00 ص أروق 7 أخبار × 24 ساعة.. مهووس البرجر يدخل جينيس.. كاتى بيرى تطرح تصميمات مستوحاة من الفراعنة.. بريطانية تتغيب 18 شهرا بسبب كورونا.. وميكانيكى روسى يحول سيارة إلى آلة لإلقاء اللهب الخميس، 12 أغسطس 2021 07:00 م أخبار × 24 ساعة.. المترو: إيقاف العمل فى 4 محطات بالخط الثالث حتى صباح السبت الجمعة، 13 أغسطس 2021 12:00 ص أروق 7 أخبار × 24 ساعة.. أمير ويلز يرتدى الزى الأسكتلندى التقليدى.. كاتى بيرى تطرح تصميمات مستوحاه من التاريخ الفرعونى.. ظهور حورية بحر وسط فيضان جلاسكو الأسكتلندية.. وصياد أمريكى يصطاد سمكة عملاقة بقوس الجمعة، 13 أغسطس 2021 09:00 م أخبار × 24 ساعة.. 15 أغسطس آخر موعد للتقدم للتحويلات بين المدارس السبت، 14 أغسطس 2021 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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