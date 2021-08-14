هايتى تؤكد سقوط ضحايا و"أضرار فادحة" بسبب زلزال مدمر بقوة 7 درجات

كتب وكالات

أكد رئيس وزراء هايتى أرييل هنرى، سقوط ضحايا بشرية وحدوث "أضرار فادحة" فى مناطق بلاده التى تعرضت لزلزال مدمر اليوم السبت.

وكتب هنرى على حسابه فى "تويتر": "أعرب عن تعازى لأسر ضحايا هذا الزلزال العنيف الذى خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية فى عدد من مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "أضرارا فادحة" وقعت جراء الزلزال بأقاليم الجنوب وغراند آنس ونيبيس، وأنه وجه الفريق الحكومى باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة بشكل عاجل.

ولفت إلى أنه يتوجه الآن إلى المناطق المتضررة، داعيا المواطنين إلى "التضامن والوحدة فى مواجهة الوضع الدراماتيكى الحالي".

وجاءت هذه التغريدات على خلفية إصدار هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الحكومية (USGS) إنذارا أحمر أكدت فيه أن هناك مخاوف من سقوط أكثر من ألف قتيل جراء الزلزال فى هايتي.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجات هايتى صباح اليوم السبت، وفق المركز الأميركى لرصد الزلازل، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال، وسجلت أضرار مادية فى مدينتى جيريمى وديه كاى، وفق مشاهد صورها شهود فى جنوب غرب الجزيرة.

وحذر نظام التحذير من تسونامى الأمريكى، من احتمالية حدوث تسونامى بعد الزلزال الذى شهدته هايتي، والذى بلغت قوته أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر.

يذكرأن، أعلن رئيس وزراء هايتى أرييل هنرى أن الحكومة تخطط لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات فى البلاد بأسرع ما يمكن.

وقال هنرى فى كلمة له، إن "مهمة هذه الحكومة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن"، دون أن يكشف عن موعد محدد.

وكانت هايتى قد شهدت عام 2010 زلزالا مدمرا أودى حسب بعض التقارير بحياة 316 ألف شخص.