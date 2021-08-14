محافظ الإسكندرية: حملات مكثفة لأعمال النظافة والحفاظ على البيئة بنطاق الأحياء

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتصدي للإشغالات والمخالفات بالشارع السكندري، وكلف رؤساء الأحياء بضرورة بتكثيف الجولات الميدانية وإزالة الإشغالات والتعديات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ورفع معدلات الأداء.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم إلى أنه في هذا الصدد شن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة لإزالة الإشغالات، والتصدي لأعمال البناء المخالف، حيث استهدفت الحملة شوارع إسماعيل صبري، وطريق 26 يوليو وسوق الطباخين، وتم العمل على توسعة الطريق وسيولة الحركة المرورية، والتحفظ على عدد 47 حالة إشغال.

كما شن الحي حملات مكثفة لأعمال النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري أسفرت عن رفع 142 طن مخلفات وأتربة

وقد تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار ات على ممر 41 متفرع من شارع مسجد الشوربجي بالمنشية، وتستمر المتابعة الدورية والمفاجئة للتصدي لأي أعمال مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حمله مكبره تم فيها ازاله كافة الإشغالات بكل من شارع الامير لؤلؤ وشارع القفال وشارع الامان وشارع الاسناوي وشارع أم السلطان ومحور المحمودية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 90 حالة إشغال متنوعة.

كما قامت شعبان ترافقها اداره الرقابة والرصد البيئي وادارة الازمات والكوارث بالحي بتنفيذ حملات نظافة اسفرت عن رفع 95طن أتربه عبارة عن 25طن مخلفات أتربه من محور المحمودية البطيء بجوار شركة الزيوت، وعدد 10 طن من الصدرية بكرموز، وعدد 30 طن مخلفات أتربه من شارع الرحمة بكرموز، وعدد 30 طن أتربه من كوبري ذو الفقار بمينا البصل.

كما تم متابعه قيام شركه نهضة مصر بأعمال رفع القمامة من مراكز التجمعات بمعدل 47طن، هذا وتتم المتابعة اليومية، وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا على البيئة وصحه المواطن.

وكثف حي شرق برئاسة محارب هيلع العمل على فرض الانضباط بشوارع الحي وضبط حالات الإشغال وإيداعها بديوان عام المحافظة للحد من المخالفات، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 82 حالة إشغال خلال المرور على تعاونيات سموحة وشارع الفردوس وشارع مسجد حاتم وشارع قيس، ومحور طريق المحمودية، وشارع لافيزون، ووينجت وشارع مصطفى كامل فلمنج، وطمازين وشارع الفتح ومحيط محطة سيدي جابر وشارع الطيار محمود شكري وأزالت كافة الحواجز والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق خلال مرورها.

كما طاردت الحملة بعض "الفريزة" على طريق محور المحمودية وشارع وينجت وصادرت بعض المخلفات، وذلك في إطار استمرار حملات ضبط "النباشين" ورفع كفاءة النظافة العامة بشوارع الحي.

وواصلت لجنة الغلق حملات متابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت حملة اليوم عن تغريم فوري لعدد 60 فرد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وتغريم فوري لمقهى لم يلتزم بالإجراءات الوقائية من توافر المطهرات وجهاز قياس الحرارة للرواد والاهتمام بالنظافة العامة.

وفي نفس السياق شن حي العامرية أول بقيادة محمد عبد الله القائم بأعمال رئيس الحي حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق الحي لرفع الإشغالات والمخلفات أسفل كوبري العامرية وشارع الجمهورية وشارع القسم وطريق الخدمات وشارع البردويل وشارع مجمع مسعود وشارع أسماء وشارع الشرقاوي وشارع المستشفى.

وفي ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحي، قامت إدارة المتابعة الميدانية واشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بفك شدة خشيبه دور أول علوي بقرية سند 1 بالنهضة، ورصد صبة خرسانية دور أول علوي بقرية حارس ١ بالنهضة

وقادت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول حمله مكبره بتواجد الادرات المعنية بطريق الكورنيش و شارع خالد بن الوليد لإزاله الاشغالات و فتح الطريق أمام المارة و السيارات في شارع خالد بن الوليد، ونفق سيدى بشر، وشارع 45، وطريق الكورنيش، وأسفرت الحملة عن ضبط 120 حالة إشغال مختلفة.

وفي مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف قامت إدارة الرصد البيئي بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مراكز وتجمعات القمامة ببرج العرب القديم وقرية بهيج حيث تم رفع 55 طن بمعدات المركز والشركة

وترأس اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه حملة لرفع المخلفات من قِبل المراقبة العامة للنظافة والتجميل بنطاق الحي، أسفرت عن رفع 50 طن من شارع 30 وشارع الجمعية وشارع مصطفى كامل ، وذلك حفاظا على المظهر العام والجمالي للمنطقة .

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة لرفع جميع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام بقرية البصره وبغداد والكابلات وأسفل كوبري العامرية أسفرت الحملة عن ضبط 33 حالة إشغال تم التحفظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما قامت ادارة الرصد البيئي وشركة نهضة مصر بمواصلة رفع مخلفات القمامة لعودة المظهر الحضاري وحفاظ على المواطنين من التلوث والأمراض حيث تم رفع 46 طن القمامة من منطقة الكينج والوادي وارض الصعايدة، ورفع 29 طن من منطقة سكه حديد بحري طريق الكينج، ورفع 47طن من منطقة الناصرية الجديدة .



جانب من الحملات



جانب من الحملات