طالبان تستولي على مزار شريف والقوات الأفغانية تفر نحو حدود أوزبكستان

أحكمت حركة طالبان قبضتها على مناطق شمال أفغانستان بعد أن سيطرت السبت على مدينة مزار شريف، وفق ما أعلن مسؤول محلي أفاد أيضا بأن قوات الأمن فرت نحو الحدود مع أوزبكستان، وفق كالة الأنباء الفرنسية.

ومزار شريف هي عاصمة ولاية بلخ وكبرى مدن شمال أفغانستان، وآخر معاقل الحكومة في الولايات الشمالية. وتضاربت الأنباء سابقا حول الهجوم الذي شنته الحركة المتطرفة على المدينة.

وقال أفضل حديد رئيس المجلس المحلي بإقليم بلخ "طالبان سيطرت على مزار شريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال. وقال إن الجنود تركوا العتاد وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع قائلا "جميع القوات الأمنية غادرت مدينة مزار (شريف)" على الرغم من استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة واحدة قرب وسط المدينة.