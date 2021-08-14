شبكة "CBS": إخلاء كامل السفارة الأمريكية في كابول خلال 72 ساعة

كتبت: نهال أبو السعود

أفادت مصادر أمنية ودبلوماسية متعددة فى واشنطن وكابول لشبكة سى بى إس نيوز، أنه سيتم إخلاء السفارة الأمريكية فى كابول بأفغانستان من جميع الموظفين الرئيسيين باستثناء عدد قليل منهم خلال 72 ساعة القادمة.

و يأتى الإجلاء فى الوقت الذى قال فيه مسؤول دفاعى أمريكى إن الأمر قد يستغرق مجرد أيام قبل أن تسيطر طالبان على العاصمة، المدينة التى يزيد عدد سكانها عن أربعة ملايين نسمة.

ووفقا للتقرير، أرسل الجيش الأمريكى بالفعل آلاف الجنود لإزالة موظفى وزارة الخارجية بأمان من السفارة الأمريكية فى كابول.

سيبقى فى السفارة عملاء من مكتب جهاز الأمن الدبلوماسى وكبار صناع القرار، بما فى ذلك السفير. بالإضافة إلى مهندسى الامن السيبرانى لمواصلة تدمير محركات الأقراص الصلبة الحساسة، وإزالة الكاميرات وتجريد السفارة من أجهزة الإنذار.

سيتم نقل بقية موظفى السفارة، بالإضافة إلى أولئك الذين ينتظرون تأشيرات هجرة خاصة والموظفين المحليين وعائلاتهم إلى مطار كابول الدولى، حيث سيتم إنشاء سفارة احتياطية فى حظيرة طائرات لمواصلة معالجة التأشيرات وعمليات الإجلاء.

يأتى التدافع لإجلاء الموظفين الأمريكيين فى الوقت الذى تواصل فيه طالبان التقدم نحو كابول، واستحواذها على الأراضى. كما تعمل الجماعة على تجديد صفوفها بسجناء طالبان الذين أطلقوا سراحهم على طول الطريق والاستيلاء على الأسلحة والمركبات التى خلفتها القوات الأفغانية المنسحبة التى دربتها الولايات المتحدة.

وقال السكرتير الصحفى بوزارة الدفاع جون كيربى "نشعر دائما بالقلق من وقوع أسلحة فى يد الخصم."