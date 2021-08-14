رئيس أفغانستان يتعهد بهزيمة طالبان ويضع خطة لمنع سقوط كابول.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بالانتصار على حركة طالبان التي سيطرت على عدة محافظات في البلاد، بعد انسحاب القوات الدولية. وقال التلفزيون الأفغاني إن أشرف غني ترأس اجتماعا أمنيا بالقصر الرئاسي، اليوم السبت، قدم فيه رئيس الأركان خطة لمنع سقوط كابول والمحافظات المجاورة.

وقال ذكرت موقع "nunn.asia" إن قائد القوات الأمريكية كان حاضرا أيضا في الاجتماع وجدد التزامه بدعم القوات الحكومية الأفغانية.

يذكر أن حركة طالبان استولت على محافظة فى جنوب العاصمة الأفغانية كابول وشنت هجوما متعدد الاتجاهات فى الساعات المبكرة من صباح السبت على مدينة مزار شريف فى الشمال.

وكانت طالبان قد حققت تقدما كبيرا فى الأيام الأخيرة بما فى ذلك الاستيلاء على هرات وقندهار ثانى وثالث أكبر مدينتين فى البلاد، ويسيطرون الآن على 18 من 34 إقليما فى البلاد.