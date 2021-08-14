اليوم السابع
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العائلة الملكية السويدية تحتفل بتعميد الأمير جوليان الثامن فى خلافة الحكم.. صور

السبت، 14 أغسطس 2021 10:46 م
العائلة الملكية السويدية تحتفل بتعميد الأمير جوليان الثامن فى خلافة الحكم.. صور تعميد الأمير جوليان
كتب محمد تهامى زكى

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احتفلت العائلة الملكية فى السويد بقيادة الملك كارل السادس عشر جوستاف، بتعميد أصغر عضو فى الأسرة، الأمير جوليان، دوق هالاند، وهو ابن الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا، فى حضور جميع أفراد العائلة فى كنيسة قلعة دروتنينجهولم.

تعميد الأمير جوليان
تعميد الأمير جوليان

ونشر حساب القصر الملكى السويدى، عبر انستجرام، صورا من الاحتفالات بتعميد الأمير جوليان، بحضور الملك كارل جوستاف وزوجته الملكة سيلفيا، الأميرة فيكتوريا ولية العهد وزوجها الأمير دانيال، وأولادهما الأميرة أستل والأمير أوسكار دوق سكانيا، كذلك شقيقة ولية العهد الأميرة مادلين، دوقة هالسنجلاند وجاستريكلاند، وزوجها رجل الأعمال البريطانى الأمريكى كريستوفر أونيل، وأولادهما أدريان وليونور ونيكولا.

الأمير جوليان
الأمير جوليان

وذكر الحسابب الملكى، أن القائمون على المعمودية هم واعظ المحكمة العليا المطران يوهان دالمان، ومايكل بييرخاجين، راعى العائلة المالكة، وأنه وخلال خدمة المعمودية، غنى الضيوف المجتمعون الترانيم مع عزف الموسيقى.

الأسرة الملكية السويدية بعد تعميد الأمير جوليان
الأسرة الملكية السويدية بعد تعميد الأمير جوليان

وولد الأمير جوليان، يوم 26 مارس الماضى، وهو الابن الثالث لأمير السويد كارل فليب وزوجته الأميرة صوفيا، دوقة فارملاند، وهو الوريث رقم ثمانية فى خلافة حكم السويد.

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ولية عهد السويد وزوجها وأبناءهما

 

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الملك كارل جوستاف وزوجته الملكة سيلفيا

 

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السويد

الامير جوليان

تعميد الامير جوليان

الملك كارل السادس عشر جوستاف

ولية عهد السويد

الامير كارل فيليب

الاميرة صوفيا

الاميرة فيكتوريا

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