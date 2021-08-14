الأول على الثانوية الأزهرية بالدقهلية: سعدت باتصال شيخ الأزهر

الدقهلية شريف الديب

أعرب أحمد محمد جمال، ابن مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، عن سعادته البالغة لنجاحه وتفوقه وحصوله على نسبة 100% في الثانوية الأزهرية.

وقال أحمد محمد جمال، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قام بتهنئته هاتفيا صباح اليوم على تفوقه ونجاحه وتمنى له مستقبل مشرقا مضيفا أنه كان يجتهد ويذاكر يوميا تسع ساعات ويأخذ دروسا خصوصية في جميع المواد إلا أنه قام بتقليلها بعد ذلك حتى يستطيع التركيز في المذاكرة ويحقق النجاح المطلوب ويلتحق بكلية الطب.

وقدم أحمد الشكر والتقدير لوالديه الذين ساندوه منذ الصغر وقدموا له كل الدعم ليحقق النجاح والتميز، وكانوا السبب الرئيسي لتفوقه.

وكان قد حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، اليوم السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١م.

وأشاد فضيلته، خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى، معربًا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب أن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل

العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

ومن المقرر أن يعتمد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء أوائل الأوائل.