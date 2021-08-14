اليوم السابع
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استمع إلى مواويل صعيدى وأغانى العندليب وأم كلثوم للمطرب الشعبى سامح الشرقاوى.. لايف

السبت، 14 أغسطس 2021 08:43 م
استمع إلى مواويل صعيدى وأغانى العندليب وأم كلثوم للمطرب الشعبى سامح الشرقاوى.. لايف المطرب الشعبي سامح الشرقاوى
الشرقية - فتحية الديب

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا عن أغانى وموهبة مطرب شعبى بسيط بمحافظة الشرقية هو سامح الشرقاوى، الذى أصبح مؤخرا واحدا من أفضل الأصوات الجديدة بالمحافظة، وله العديد من الجولات والحفلات فى دول الخليج وأوروبا، ويحيى حفلات زفاف البسطاء أو مناسبات الأيتام وغيرها بالمجان فى لفتة إنسانية من هذا الشاب.

وأكد سامح الشرقاوى، لـ"اليوم السابع"، أن موهبته هبة من عند الله، وبدأ يمارس هذه الموهبة فى سن مبكرة عندما كان بالصف الرابع الابتدائى، لافتا إلى أن شقيقه مطرب وآخر عازف للسمسمية، وهما من اكتشفاه من صغره عندما كان يغنى فى المنزل.

وخلال البث قدم مجموعة من الأغانى الشعبية والمواويل والطرب القديم والجديد.


المطرب سامح الشرقاوى

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اخبار الشرقية

اخبار مصر

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