إمام مسجد التوحيد ببورسعيد: نحاول استعادة الشباب للمساجد بعد تركهم لها بسبب تطرف الإخوان.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم السبت، من داخل مسجد التوحيد، مع الشيخ ياسر عبدالوهاب - إمام المسجد، للكشف عن جرائم الإخوان خلال اعتصامهم، بالتزامن مع ذكرى فض اعتصام رابعة الموافق اليوم 14 أغسطس.

ومن جانبه قال الشيخ ياسر عبدالوهاب، إمام مسجد التوحيد بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، إنه كان يتم استغلال المسجد كونه إحدى المنارات الدينية لأهالي المدينة الباسلة.

وأكد "عبدالوهاب"، أن الاعتصام الذي كان موجود بنطاق المسجد والخطب المتطرفة التي كان يلقيها البعض أثرت بعد ذلك على وجود الشباب وتعودهم على حضور دروس العلم أو أداء صلاة الجماعة بشكل منتظم في المسجد.

وأضاف، أنه يرى أن المؤسسات الدينية من الأزهر الشريف والأوقاف، يعملوا على تجديد الخطاب الذي يجذب كافة المواطنين إلى المساجد دون النظر إلى انتماءات دينية أو حزبية أو غيرها.

وأشار إلى أن مسجد التوحيد عاد إلى رواده مرة أخرى، بعد أن كاد يتم خطفه لصالح فئة وفصيل معين فشل في مخططه الإرهابي.