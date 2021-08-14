إقبال كبير على شاطئ الأنفوشى بالإسكندرية وأجواء صيفية مميزة.. فيديو

يشهد شاطئ الأنفوشى بالإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المصطافين بعد سيطرة المحافظة عليه من البلطجية وفتحه للجمهور بمقابل 10 جنيهات للفرد واستمتاع العديد من المصطافين بالشاطئ باعتباره من أكثر الشواطئ إقبالا بالمحافظة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية فعلت خدمة الحجز الإلكترونى لشواطئ الإسكندرية على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg، وذلك لأول مرة على مستوى الجمهورية، ويأتى فى إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمى، والقضاء على الاستغلال والابتزاز، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لرواد شواطئ الإسكندرية، وتوافقا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتحكم فى أعداد المواطنين من مرتادى الشواطئ.

وأشاد المحافظ بما قامت به الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من أعمال مشيرًا إلى تطبيق تجربة فريدة من نوعها لإشراك رواد الشواطئ فى الحفاظ على نظافتها، حيث يتم توزيع أكياس قمامة بالمجان على جمهور الشاطئ المجانى والشواطئ العامة، لتوعية المواطنين بتجميع المخلفات الشخصية بنهاية اليوم ثم يقوم عمال الشواطئ بتجميع الأكياس ونقلها لعربة الشركة القائمة بنقل المخلفات من أمام بوابات الشواطئ.

وفيما يتعلق بشاطئ المندرة المجاني؛ أكد الشريف أن المحافظة حريصة على المتابعة المستمرة لجميع الخدمات المقدمة بالمجان بالشاطئ، لافتًا إلى أن الشاطئ شهد عدد من الفاعليات الترفيهية بالتعاون مع المجتمع المدنى، وسط الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن حملات التوعية بفيروس كورونا والتى لاقت إقبالا كثيفا من المواطنين.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أنه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بنفسه خلال اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، فضلا عن الانتشار الكامل لجميع مفتشى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة على مستوى شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئا من أبوقير شرقا حتى سيدى كرير غربا لإحكام السيطرة عليها بالكامل.