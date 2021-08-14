إزاي تقلل من فرص إصابتك بنزلات البرد في فصل الصيف

كتبت نهير عبد النبى

يعتقد الكثيرون أن الإصابة بنزلات البرد تحدث في فصل الشتاء فقط ولكن نزلات البرد في فصل الصيف تسبب ألم شديد في الجسم ويعانى منها الكثيرون وحسب ما ذكره موقع healthline إذا أصبت بنزلة برد في الصيف ، فسيكون الأمر مشابهًا تمامًا للإصابة بنزلة برد في الشتاء، حتى لو كان الجو حارًا في الخارج ، فإن الفيروس الذي يسبب نزلات البرد يمكن أن ينتشر ويصيب الناس بنفس السهولة.

ما هي أفضل العلاجات؟



1: الراحة: تأكد من الحصول على قسط وافر من الراحة والنوم و تجنب النشاط المفرط والتوتر الذي يمكن أن يتحدى جهاز المناعة على الرغم من أن الصيف مليء بالأنشطة الخارجية المغرية ، فقد تضطر إلى البقاء بالداخل والراحة لفترات طويلة.

2:حافظ على التغذية والرطوبة: اشرب الكثير من السوائل ، وخاصة الماء و تجنب المشروبات التي يمكن أن تسبب الجفاف ، مثل الكحول أو القهوة أو مشروبات الطاقة. المشروبات الساخنة مثل الشاي يمكن أن تكون مهدئة ومفيدة للأعراض ولكن تأكد من تناول الفيتامينات والمعادن قوية، خصوصا من المواد الغذائية لرفع المناعة مثل الحديد و فيتامين و الزنك .

3:علاج بالأعشاب: لا يمكن للأعشاب أن تقتل أو تقاوم الزكام ومع ذلك تظهر الدراسات أن البعض يمكن أن يدعم جهاز المناعة ، مما يساعده على محاربة نزلات البرد بشكل أفضل.

4:المرطبات والبخار: لا تستطيع أجهزة الترطيب تخليصك من البرد مباشرة، لكنها يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض، وخاصة سيلان الأنف والاحتقان والتهاب الحلق والسعال

كيف يمكنك منع نزلات البرد الصيفية؟



1:اعتني بجهازك المناعي هناك العديد من الطرق للقيام بذلك: تناول الأطعمة المغذية ، وتجنب الكثير من الإجهاد ، وحتى تناول المكملات التي تحتوي على علاجات طبيعية معززة للمناعة.

2:احصل على قسط كافي من النوم: الحصول على قسط كافٍ من النوم ضروري لإعادة ضبط الجهاز المناعي كل يوم حتى يعمل بشكل صحيح.

3: تأكد من غسل يديك: خاصة في دورات المياه في الأماكن العامة والمناطق التي يمكن أن تنتشر فيها مسببات الأمراض.

4:تجنب المصابين بالزكام إذا كنت تعلم أن شخصًا ما مصابًا بنزلة برد.