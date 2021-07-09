لطلاب الثانوية العامة.. لا ضرر فى عدم إحضار التابلت غدا بالامتحانات

كتب ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يوجد أى ضرر على الطالب فى عدم إحضار التابلت غدا السبت فى أول يوم بالامتحانات النهائية، مشيرة إلى أن التابلت هدفه تسجيل الحضور وهذا يتم أيضا ورقيا فى كراسة الأسئلة والبابل شيت وأيضا الاستعانة بالكتاب الإلكترونى من التابلت، موضحة أن أى طالب لديه مشكلة فى الجهاز أو لا يرغب فى إحضاره لا توجد مشكلة لديه.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات تأجيل الامتحانات لطلاب الثانوية العامة ، موضحة أنه يحق لأي طالب من طلاب الثانوية العامة 2021 ، تأجيل أداء الامتحان للعام الدراسي القادم 2021 / 2022 ولا يحسب العام الحالي من ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها قانونا، و يمكن أيضا لأي طالب تأجيل أداء امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني بالدرجة الفعلية لظروف مرضية.

وتابعت الوزارة: يحق للطالب تأجيل الامتحان في جميع المواد أو بعض المواد للدور الثاني بالدرجة الفعلية في حال إصابة الطالب أو أحد افراد الأسرة بفيروس كورونا أو في حالة وجود الطالب في منطقة عزل صحي مستشفى - منزل - قرية - مدينة" بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وفي الحالات المرضية، على الطالب أن يعرض الأمر على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضى والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

وشددت الوزارة على أنه يتم التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الغياب.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة، وهى عبارة عن خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة، وموافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية، وصورة من رقم الجلوس، وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضحا بها المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

وأوضحت الوزارة، أنه فى حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية، وعلى ولي الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أن المستندات تشمل" تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية وإفادة معتمدة من لجنة النظام و المراقبة تشمل محضر اثبات حالة وصورة استمارة 6 د معتمدة من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيه ما حدث للطالب اثناء تأدية الامتحان وذلك جتى يتسنى اتخاذ اللازم حيال الطالب في تأجيل الامتحان للدور الثاني بالدرجة الفعلية.