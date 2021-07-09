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قرينة الرئيس: السيدة جيهان السادات كانت نموذجًا للمرأة المثالية وضحت براحتها من أجل بلدها

الجمعة، 09 يوليه 2021 03:24 م
قرينة الرئيس: السيدة جيهان السادات كانت نموذجًا للمرأة المثالية وضحت براحتها من أجل بلدها جيهان السادات
كتب محمد الجالى

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نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة جيهان السادات، واصفةً إياها بأنها كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها،
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك؛"لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة.رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".
 
 
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