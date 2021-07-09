فى 10 نقاط.. تعرف على جهود البنك الاسلامى للتنمية فى مصر

كتبت أسماء أمين

تسعى مصر لتطوير العلاقة مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية - فى كافة المجالات وزيادة مجالات التعاون وضرورة الاستفادة من قدرات المؤسسة الإسلامية في دعم الصادرات والمصدرين المصريين والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والمساهمة فى التغلب على التحديات التى تواجه عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية وعلى رأسها الأسواق الأفريقية.

1- إجمالى ما قدمته المؤسسة لمصر منذ إنشائها فى 2008 وحتى مايو 2021 بلغ حوالي 12,5 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.

2- قامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر في إطار اتفاقيتي المرابحة الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018

3- تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول

4- و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية

5- اطلاق مبادرة (في التجارة الدولية ) لتمكين النساء فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

6- 6.6 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الاجنبية.

7- تمويل 338 مشروع بإجمالي اعتمادات 12،7 مليار دولار

8- الانتهاء من تنفيذ 287 مشروع منها بمبالغ إجمالية بلغت 9،7 مليار دولار

9- جاري تنفيذ 51 مشروع بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي في مجالات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات المتنوعة

10- تحتل مصر المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي.