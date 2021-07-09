عفت السادات: دفن جثمان السيدة جيهان بجوار الرئيس الراحل عقب صلاة العصر

كتب كامل كامل

قال الدكتور عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب السادات الديمقراطى، إن السيدة جيهان السادات ستدفن عقب صلاة العصر بمدينة نصر بالمنصة فى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأشار عفت السادات في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك شخصيات عامة ورموز الدولة وسياسيين سيحضرون مراسم الدفن.

وعن إقامة عزاء شعبى بمسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات بميت أبو كوم بمحافظة المنوفية، قال عفت السادات:" لم نحدد نحن كعائلة السادات أو أبناء السيدة جيهان السادات، إقامة عزاء، نظرا لجائحة كورونا"، مؤكدا، في الوقت ذاته أنهم سيلبون رغبة أبناء السيدة جيهان السادات في هذا الصدد

جدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.