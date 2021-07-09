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سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الجمعة 9-7-2021

الجمعة، 09 يوليه 2021 12:53 م
سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الجمعة 9-7-2021 دينار كويتى
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 9-7-2021 بالبنوك، ليسجل في البنك الأهلى 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 48.38 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.59 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.87 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت.
 
وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم، أمام الجنيه المصرى، وهذه الأسعار تشمل "الدولار، الريال السعودى، اليورو، الجنيه الإسترلينى، الدينار الكويتى"، وسجل سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع.
 
وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.87  جنيه للشراء.
 
52.33  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.18  جنيه للشراء.
 
52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.18  جنيه للشراء.
 
52.21  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.59  جنيه للشراء.
 
52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.16  جنيه للشراء.
 
52.33  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.38  جنيه للشراء.
 
52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.51  جنيه للشراء.
 
52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

اسعار العملات

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