سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم الخميس

وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى 51.89 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

52.34 جنيه للبيع.

49.18 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.16 جنيه.

52.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.21 جنيه.