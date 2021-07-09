اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يوليه 2021 10:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئاسة الجمهورية تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات

الجمعة، 09 يوليه 2021 10:14 ص
رئاسة الجمهورية تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

الرئيس السيسي

جيهان السادات

الرئيس الراحل السادات

الرئيس السادات

وفاة جيهان السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة