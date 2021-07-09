رئاسة الجمهورية تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات

نعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.
رئاسة الجمهورية تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان الساداتالجمعة، 09 يوليه 2021 10:14 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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