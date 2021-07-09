اليوم السابع
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الجمعة، 09 يوليه 2021 04:02 ص
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توقعات بارتفاع إنتاج أمريكا من النفط الصخرى لـ7.802 مليون برميل يوميا خلال يونيو ويوليو 2021

الجمعة، 09 يوليه 2021 01:00 ص
توقعات بارتفاع إنتاج أمريكا من النفط الصخرى لـ7.802 مليون برميل يوميا خلال يونيو ويوليو 2021 ناقلة نفط ـ أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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استقر إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر مايو 2021 عند نفس المستوى المحقق خلال الشهر السابق وهو 7.738 مليون برميل يوميا ويتوقع ارتفاعه خلال شهري يونيو ويوليو 2021 ليصل إلى 7.802 مليون برميل يوميا  وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية.
 
وارتفع عدد الحفارات العاملة بالولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 14 حفارة خلال شهر مايو 2021 ليصل إلى 408 حفارة. 
 
ووفقا للتقرير الصادر خلال الشهر الجارى، فقد ارتفع المخزون التجارى النفطى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال شهر مايو 2021 بمقدار 2 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 2928 مليون برميل، كما ارتفع المخزون الإستراتيجى بمقدار 5 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 1851 مليون برميل.

النفط

الولايات المتحدة

انتاج النفط

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