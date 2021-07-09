اليوم السابع
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الجمعة، 09 يوليه 2021 12:01 م
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تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة فى مصر

الجمعة، 09 يوليه 2021 11:40 ص
تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة فى مصر اليورو
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.40 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك "مصرف أبو ظبى الإسلامى" 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وذلك نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك أيام العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.
 
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.53 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.40 جنيه للشراء.
 
18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.40 جنيه للشراء.
 
18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.43 جنيه للشراء.
 
18.67 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.43 جنيه للشراء.
 
18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.44 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.39 جنيه للشراء.
 
18.63 جنيه للبيع.

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