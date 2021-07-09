بعد قليل.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي من المقرر إقامتها للسيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد قليل.

وكانت السيدة الراحلة قد وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض