اليوم السابع
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الجمعة، 09 يوليه 2021 04:52 م
أكرم القصاص
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بعد قليل.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

الجمعة، 09 يوليه 2021 04:47 م
بعد قليل.. الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

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يتقدم الرئيس عبد الفتاح  السيسي الجنازة العسكرية التي من المقرر إقامتها للسيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد قليل.

 

وكانت السيدة الراحلة قد وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض


جيهان السادات

جنازة جيهات السادات

وفاة جيهان السادات

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